Москва, 4 декабря, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Рубль 1 декабря резко обвалился внутри дня, и даже заметное оживление нефтяных быков не помогло. Вмешалась геополитика, которая «по цепочке» напомнила рынкам об угрозе санкций против российского госдолга, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По итогам дня доллар, который в моменте пытался протестировать отметку 59 руб., завершил торги непосредственно под этим уровнем. Евро превысил область 70 руб. Обе иностранные валюты подорожали почти на 0,8%.

«Первую скрипку снова играет история с американскими выборами и пресловутым «российским следом» в них. «Дело Флинна», который признал, что давал ложные показания в суде относительно связей с Москвой, взбудоражило российских игроков, которые кинулись продавать рубль на новой волне опасений по поводу введения дополнительных санкций в отношении долгового рынка России», — отметил эксперт.

На протяжении всего декабря «призрак санкций» продолжит нервировать трейдеров и препятствовать укреплению позиций российской валюты. Вдобавок на горизонте маячат крупные выплаты по внешнему долгу, которые обещают стать максимальными за два года, а Банк России планирует очередное снижение ставки.

«Сочетание таких факторов вряд ли позволит рублю заметно укрепить позиции и привлечь интерес спекулянтов, которые, скорее всего, продолжат покидать отечественный рынок, сокращая риски в своих портфелях. Если угроза введения санкций продолжит принимать все более серьезные обороты, даже более активного подъема нефтяных котировок будет недостаточно, чтобы нивелировать остальной негатив», — пояснил Ковалев.

Впрочем, у Brent, которую не впечатлила сделка ОПЕК+, нет особенных поводов для роста, тогда как повод для беспокойства присутствует, и это перспективы повышения активности на сланцевых месторождениях США.

«В краткосрочной перспективе доллар вполне может возобновить тестирование уровня 59 рублей, для прохождения которого потребуется пробой локального сопротивления на 59,10 рубля, которое остудило пыл быков 1 декабря», — полагает эксперт.

Читайте также: Доллар начнет наступление