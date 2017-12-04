Якутск, 4 декабря, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Выборы главы Олёкминска (Якутия), в сентябре завершившиеся победой кандидата «против всех», на этот раз окончились проигрышем единоросса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании предварительных итогов выборов на сайте избиркома республики, больше всех голосов (31,8%) 3 декабря набрала беспартийный кандидат, глава Солянского наслега Альбина Масина. К выборам в сентябре она допущена не была.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Представитель «Единой России» и действующий глава Олёкминска Василий Сафонов переизбраться на новый срок не смог, набрав 30,66% голосов. Третье место получила графа «против всех» (13,26%), четвёртое — самовыдвиженка, сотрудница администрации Олёкминского района Наталья Антонова (11,16%), на последнем — представитель ЛДПР, предприниматель Сергей Щебляков (10,66%).

Такие результаты политолог Андрей Данилов объясняет слабостью «Единой России» в республике.

«То, что ЕР проигрывает постоянно, — это уже не новость, — подчеркнул эксперт. — В сентябре-2017-го во многих районах и посёлках кандидаты от партии проиграли. В представительных органах единороссы ещё держатся в большинстве, но главами избирались и справедливороссы, и коммунисты, и самовыдвиженцы. То есть это тенденция. Рейтинг «Единой России» падает, и неизвестно, как эта ситуация отразится на выборах президента РФ и сможет ли Якутия обеспечить хороший процент правящей партии в марте 2018 года, а также в сентябре на выборах в Госсобрание республики и в гордуму Якутска».

Политолог считает, что «Единой России» для улучшения своих результатов стоит как минимум подтянуть партийную дисциплину.

«Потому что методом праймериз они выдвигают тех, кто нужен власти, и тех, кто будет удобен. Но эти кандидаты непроходные — либо административный ресурс начинает буксовать, либо народу настолько надоела «Единая Россия», что они не хотят её выбирать ни под каким соусом, либо нужно подходить более тщательно к выбору кандидатов. Смотреть, насколько высок их рейтинг. Но это палка о двух концах, кандидат может сказать: «Я с ЕР не хочу иметь никаких дел», — опасается Андрей Данилов.

Он считает, что единороссам в республике «будет тяжеловато», и констатирует, что им уже нелегко, подкрепляя своё утверждение примером: в местных представительствах регионального отделения партии часто возникают такие скандалы, когда два представителя ЕР подаются на праймериз, а потом проигравший выдвигается самовыдвиженцем.

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«Такая тенденция уже пошла с 2013 года, пять лет назад, когда ещё «Единая Россия» была на пике своей славы. Но это естественно для партии, которая не имеет идеологии и состоит из тех, кто у власти. ЕР не может сейчас в некоторых районах Якутии представить интересы большинства. Этот минус скажется, скорее всего, и на предвыборной кампании президента, и на предстоящей кампании в Госсобрание. А в 2019 году будут выборы главы республики. Следовательно, возможно, Кремлём могут быть сделаны оргвыводы касательно руководства региона, то есть рейтинга Егору Борисову это не прибавит», — говорит о последствиях ослабления правящей партии в Якутии Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Олёкминска 10 сентября 2017 года 42,8% проголосовавших горожан отдали предпочтение кандидату «против всех». Единоросс и действующий мэр города Василий Сафонов тогда выбыл из предвыборной гонки из-за наличия судимости, и Альбину Масину тогда до участия в голосовании тоже не допустили. Оставшихся в бюллетене претендентов в главы жители Олёкминска поддержали неактивно, больше всех (18,8%) голосов набрала Наталья Антонова.

Напомним, что 26 ноября проигрышем кандидата от ЕР закончились выборы главы Ленского района Якутии. На них с большим перевесом победил самовыдвиженец, директор ООО «Арман» Жумарт Абильманов. Обойдя пятерых конкурентов, он набрал 46,3% голосов. Единоросс, исполняющий обязанности главы района Василий Лукьянцев получил 25,9%, баллотировавшийся самовыдвиженцем глава Ленска Александр Хорунов — 20,04%, против всех кандидатов проголосовали 3,7% избирателей, за остальных претендентов на кресло мэра — ещё меньше. Явка составила 48,6%.

«Единая Россия» опять поставила не на ту лошадь. Все силы брошены на Лукьянцева, но не получилось перебороть электоральное волеизъявление, административный ресурс в этот раз не сработал. Это крах местной и республиканской «Единой России» и уже не первый случай, когда кандидат-единоросс с треском проваливает выборы», — комментировал тогда итоги выборов Андрей Данилов.