Вашингтон, 4 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в адрес бывшего Советника по национальной безопасности Майкла Флинна двойными стандартами, сообщает 4 декабря Fox News.

Майкл Томас Флинн

По мнению главы Белого дома, решение привлечь к ответственности Флинна разрушило его жизнь, в то время, как аналогичные преступления кандидата на должность главы государства Хилари Клинтон остались без внимания.

«Итак, генерал Флинн солгал ФБР и его жизнь разрушена, а Хилари Клинтон удалось избежать ответственности», — написал Трамп на своей странице в Twitter, отметив, что эта политика двойных стандартов.

«Многие граждане в нашей стране задаются вопросом, что с этим будет делать министерство юстиции», — добавил Трамп.

Напомним, кандидат на должность президента США Хилари Клинтон, когда работала на посту госсекретаря США, была обвинена в том, что использовала личный почтовый ящик в служебных целях для сокрытия информации от контролирующих органов. Однако юридической ответственности за это не понесла.

Бывший Советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн обвиняется в том, что вел переговоры с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года.