Пенза, 4 декабря, 2017, 09:23 — ИА Регнум. 3 декабря в Пензенской области прошёл ледяной дождь. Было нарушено электроснабжение десятков населенных пунктов, в которых проживают более 4 тыс. граждан. Пензенская территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности.

Без света

По данным филиала ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго», вечером в воскресенье напряжение было подано всем потребителям, однако из-за погодных условий в ночь на понедельник произошли повторные отключения. В настоящее время работы продолжаются в 13 населенных пунктах, где проживет около 1,4 тыс. человек.

По данным ФГБУ «Пензенский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря 2017 года ожидаются небольшие, умеренные осадки, местами также сильный гололёд и гололедица.