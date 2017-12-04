Ярославль, 4 декабря, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Ярославские пользователи соцсетей возмущены работами в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: там подрядчик срезал свежий асфальт на улицах, прилегающих к Советской площади, чтобы уложить электрический кабель. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На Советской площади находятся административные здания правительства региона и регионального заксобрания.

«Благоустройство» в центре Ярославля

Кроме того, около храма Ильи Пророка прорыты траншеи для укладки кабеля. Траншеи вырыты на месте только что созданного газона. А у здании Ярославской областной думы для тех же целей пришлось демонтировать уложенную летом красную тротуарную плитку.

Работы проводит московская компания ООО «Авангардстрой». Тендер на установку фонарей в районе центральной Советской площади, а также декоративную подсветку зданий (Правительство области, облдума) был объявлен в сентябре. Поставщик определился только в середине ноября. Цена контракта составила 16,5 млн рублей.

К этому времени были закончены все другие работы по благоустройству в этой части города. Источник в мэрии Ярославля сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что подрядчик обещал мэрии выполнить земляные работы под дорогой методом «прокола», без нарушения асфальтового покрытия. Но, видимо, что-то пошло не так.