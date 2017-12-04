Строители установили все опоры автодорожной части Керченского моста
Симферополь, 4 декабря, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Сооружение всех 288 опор автодорожной части Керченского моста завершено, заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.
«Основные целевые показатели года выполнены. Прежде всего это монтаж арочных пролётных строений судового фарватера и устройство фундаментов и опор моста. На сегодняшний день опоры автодорожного моста закончены в полном объёме», — цитирует Новикова издание «Крыминформ».
Он добавил, что в целом работы на автодорожной части моста выполнены на 95%, железнодорожной — более чем на 50%. При этом с учетом железнодорожной части строители возвели 444 из 595 опор.
Кроме того, практически завершено бетонирование плиты проезжей части, уложено восемь километров слоя асфальта и семь километров — финишного на полосе дороги из Тамани в Крым. Основание противоположной полосы заасфальтировано на пять километров, верхний слой асфальта уложен на 1,5 км.
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Напомним, решение о строительстве Керченского моста было принято практически сразу после воссоединения Крыма с Россией. Мост соединит полуостров с Краснодарским краем и станет самым крупным в России — его длина составит 19 км. Начало движения по мосту автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.
Ранее была завершена уникальная по своей сложности морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста, а также завершен монтаж автодорожной части на одном из четырех морских участков — между Тузлинской косой и островом Тузла.
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