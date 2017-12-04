Симферополь, 4 декабря, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Сооружение всех 288 опор автодорожной части Керченского моста завершено, заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Скриншот страницы YouTube.com пользователя kianews24 Керченский мост. Готовы опоры

«Основные целевые показатели года выполнены. Прежде всего это монтаж арочных пролётных строений судового фарватера и устройство фундаментов и опор моста. На сегодняшний день опоры автодорожного моста закончены в полном объёме», — цитирует Новикова издание «Крыминформ».

Он добавил, что в целом работы на автодорожной части моста выполнены на 95%, железнодорожной — более чем на 50%. При этом с учетом железнодорожной части строители возвели 444 из 595 опор.

Кроме того, практически завершено бетонирование плиты проезжей части, уложено восемь километров слоя асфальта и семь километров — финишного на полосе дороги из Тамани в Крым. Основание противоположной полосы заасфальтировано на пять километров, верхний слой асфальта уложен на 1,5 км.

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Напомним, решение о строительстве Керченского моста было принято практически сразу после воссоединения Крыма с Россией. Мост соединит полуостров с Краснодарским краем и станет самым крупным в России — его длина составит 19 км. Начало движения по мосту автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.

Ранее была завершена уникальная по своей сложности морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста, а также завершен монтаж автодорожной части на одном из четырех морских участков — между Тузлинской косой и островом Тузла.

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