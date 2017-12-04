Киев, 4 декабря, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Украинские войска не «освобождали» села Травневое и Гладосово в Донецкой области, заявил 1 декабря офицер генерального штаба ВСУ Владислав Волошин, сообщает «Громадське».

Міністерство оборони України Танк ВСУ Т-72

По его словам, села изначально находились под контролем украинской армии, в связи с чем подразделения ВСУ просто передислоцировались, войдя в Травневое и Гладосово. Также Волошин уверен, что действия украинской армии полностью соответствуют Минским соглашениям.

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«Наши подразделения ВСУ, согласно Минским договоренностям, могут на подконтрольной себе территории проводить любые действия по изменению тактического положения, по передислокации одних или других подразделений», — сказал Волошин.

При этом он подчеркнул, что до занятия украинской армией сел, в них не находились подразделения ВСУ, но при этом населенные пункты все равно были «под контролем украинской армии».

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Волошин добавил, что понятие «серая зона» для ВСУ фактически отсутствует, так как, с одной стороны, между войсками Украины и республик очень маленькое расстояние, а с другой стороны, «серая зона» «нигде не оговорена».

Напомним, ранее ВСУ заявили о проваленной масштабной операции против Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за слива секретной информации. При этом командование украинской армии отметила, что в связи с неудачей украинские силовики смогли занять лишь два безлюдных села: Травневое и Гладосово.