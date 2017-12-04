Москва, 4 декабря, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Двенадцать организаций могут стать единственными исполнителями по заказам Министерства обороны России на общую сумму 1 млрд рублей без проведения конкурсов, сообщает 4 декабря «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По их словам, предложение поступило от министра обороны России Сергея Шойгу, который направил 20 ноября соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.

«Поручить правительству подготовить распоряжение об определении организаций военно-строительного комплекса единственными исполнителями осуществляемых ведомством в 2018—2027 годах услуг», — цитирует издание просьбу министра, содержащуюся в письме.

Отмечается, что предварительное согласие президента на эту просьбу было получено.

Причиной обращения, как указывают источники, послужила ликвидация Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), которому ранее поручалось исполнение функций заказчика по строительству объектов для Министерства обороны.

В конце сентября функции Спецстроя полностью перешли непосредственно Минобороны, и уже в конце осени при участии ведомства было создано восемь военно-строительных ФГУПов. В письме отмечается, что исполнителями работ могут стать 12 организаций вместо разрозненных 45 структур, подведомственных министерству.

По сведениям источника, речь идет о реализации плана деятельности ведомства до 2020 года и госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018—2027 годы, объём финансирования которых составит около 1 трлн рублей.

«ГПВ сбалансирована, спланирована: 19 трлн руб.— это поставки вооружений и военной техники и 1 трлн руб. — на систему синхронизации (поставок военной техники и хранения объектов)», — подтвердила данные замминистра обороны по финансам Татьяна Шевцова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобороны, ФСБ и СВР смогут проводить закрытые конкурсы по госзакупкам.