Москва, 4 декабря, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Москве. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, вызванный сильным ветром и туманом, сообщает 4 декабря пресс-служба Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что Москву 4 декабря ждет выпадение около 8 миллиметров осадков., объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с ветром и туманом, передаёт пресс-служба Гидрометцентра.

Инфографика Гидрометцентра РФ, приведенная пресс-службой, сообщает, что код интенсивности опасных явлений на 4 декабря — «жёлтый». Это указывает на потенциальную опасность погоды.

Согласно прогнозам службы, температура воздуха днём в Москве поднимется до +1 °С, возможен южный ветер 5—10 м/с с порывами до 17 м/с, прогнозируется гололедица.

Напомним, экстренные службы Москвы ранее предупредили о возможном резком ухудшении погоды в столице. Департамент Москвы призвал владельцев персональных авто 4 декабря пересесть на городской транспорт, так как в городе ожидается «ледяной дождь».