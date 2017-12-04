Вашингтон, 4 декабря, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер опроверг слухи о возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает 4 декабря Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По словам Макмастера, главным приоритетом президента США Дональда Трампа остается защита интересов американского народа как внутри страны, так и за ее пределами.

Советник по национальной безопасности добавил, что Тиллерсон остается частью команды, реализующей эту задачу президента.

«Я не осведомлен о каком-либо плане на этот счет», — ответил Макмастер, говоря о слухах о возможной отставке главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ряде американских СМИ появились слухи о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, несмотря на то, что данные заявления были опровергнуты, данный факт дал повод для дискуссий о противоречиях между политиками.

Глава Белого дома отпроверг подобные слухи, назвав их выдумкой. Трамп подтвердил, что между политиками существует расхождение по некоторым вопросам, однако это не мешает им работать вместе.