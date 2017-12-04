Москва, 4 декабря, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Эксперты составили ТОП-5 самых популярных моделей вторичного авторынка России, место лидера заняла модель Corolla японского автопроизводителя Toyota, об этом 4 ноября сообщил портал «Автоновости дня».

Kieran White Toyota Corolla (E90)

С января по октябрь 2017 года Toyota Corolla с пробегом по России приобрели около 90 тыс. покупателей, аналитики отмечают, что это на 2% больше, чем в 2016 году.

Второе по популярности место заняла другая модель Toyota — Camry, за обозначенный период было продано 61,6 экземпляров (рост продаж — 4%).

На третьей строчке рейтинга разместился Mitsubishi Lancer, показатели продаж этой модели за январь-октябрь 2017 года — 45,3 тыс ед.

На четвертой позиции оказался Toyota Land Cruiser, за 10 месяцев 2017 года его решили приобрести 35.3 тыс. российских покупателей.

Последнюю позицию в ТОП-5 занял кроссовер Toyota RAV4, за обозначенный период на вторичном рынке России было продано 31,8 тыс. этих машин.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что автомобили производства российской компании «АвтоВАЗ» LADA Granta и LADA Vesta попали в ТОП-80 самых продаваемых автомобилей Евросоюза. Granta заняла 60-ю позицию, а Vesta — 76-ю.