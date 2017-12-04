Киев, 4 декабря, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов вернуться в свою страну и отсидеть в тюрьме. Об этом он заявил 3 декабря на украинском телеканале NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам главы партии «Движение новых сил», депортировать его с Украины могут в любой момент, например, в течение ближайшей недели. Саакашвили добавил, что на его экстрадицию работают спецслужбы сразу нескольких стран: Украины, России и Грузии.

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При этом бывший губернатор Одесской области отметил, что он готов вместо европейских стран отправиться в Грузию, где его будут судить и, скорее всего, посадят в тюрьму.

«Они (спецслужбы — ИА REGNUM ) хотят так сделать, хотят меня схватить и сказать: вот тебе в Грузии дела, мы предлагаем тебе в Польшу или в Голландию; я скажу, что я поеду в Грузию», — сказал Саакашвили.

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Он также подчеркнул, что против него готовится «провокация».

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила ему срок действия документа, который позволяет бывшему грузинскому президенту законно находиться на Украине, до марта 2018 года.