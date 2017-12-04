Лондон, 4 декабря, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр подтвердил свое намерение бороться с Brexit, сообщает 4 декабря The Guardian.

Rtr-vesti.rul Энтони Блэр

По мнению Блэра, подданные Соединенного Королевства заслуживают повторного референдума.

Одной из основных причин подобного заявления со стороны бывшего премьер-министра стала ситуация вокруг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в Великобритании.

«Когда факты меняются, мне кажется, люди имеют право поменять свое решение», — подчеркнул бывший лидер Лейбористской партии.

Ранее предполагалось, что после выхода из Европейского союза Великобритания увеличит свои расходы на систему здравоохранения, которые должны были составить £350 млн в неделю, однако это не подтвердилось.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и раньше выступал в роли критика Brexit, поэтому ситуацию с системой здравоохранения он решил использовать как еще один аргумент в пользу его точки зрения. Лондон должен будет заплатить ЕС за право выхода, поэтому дополнительных средств для финансирования НСЗ не остается.