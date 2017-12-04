Вашингтон, 4 декабря, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Россия и КНР заняты проектированием и испытаниями оружия, основной целью применения которого могут стать американские военные спутники, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США (Стратком) генерал Джон Хайтен, сообщает 3 декабря телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

О том, что космические военные объекты США находятся под угрозой, генерал говорил во время проведения в Калифорнии форума Reagan National Defense Forum (RNDF 2017).

«Они лицезрели мощь нашего оружия, что стало возможным во многом благодаря космосу. Китай и Россия уже на протяжении 20 лет следят за тем, что мы делаем, и развивают свой потенциал. Они не скрывают этого», — сказал Хайтен.

Он также отметил, что речь идет о типах оружия, которые могут быть задействованы с земли и способны поражать космические цели.

Американский генерал также заявил о необходимости оборудования военных спутников США средствами обороны. Кроме того, военный специалист США признал, что на сегодняшний день отсутствуют правила применения вооружений в случае возникновения конфликтов в космосе.

Напомним, 4 декабря первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова генерала Джона Хайтена о космическом оружии, которое якобы создает Россия для атак военных космических объектов США:

«Они уже не знают, что придумать. Ну, видимо, уровень такой квалификации у американских генералов. Им лишь бы был вброшен информационный посыл, а стоит ли за этим правда — не имеет значения», — сообщил Клинцевич.

Он также подчеркнул, что никто из делающих подобные заявления не собирается ни отвечать за них, ни заботиться о своей репутации.

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