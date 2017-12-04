Киев, 4 декабря, 2017, 07:45 — ИА Регнум. «Стряхивать присосавшихся барыг» начала Украина, написал 4 декабря бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, 3 декабря по центральным улицам Киева прошел «самый масштабный марш» на Украине после «Евромайдана» 2013−2014 годов.

«Украина начинает стряхивать со своего тела присосавшихся к ней барыг», — сказал Саакашвили.

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Напомним, 3 декабря в центре Киева прошло шествие и митинг сторонников экс-главы Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. По данным украинских СМИ, в мероприятии принимали участие несколько тысяч людей. Саакашвили в ходе шествия шел во главе колонн, держа при этом флаги «Организации украинских националистов (ОУН) — Украинской повстанческой армии (УПА)» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Протестующие требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко. По словам Саакашвили, акция будет продолжаться, и 10 декабря в центре Киева снова соберутся украинские националисты.