Москва, 4 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 декабря завершились ростом котировок. Несмотря на коррекционное движение Brent до $62,13 после встречи ОПЕК, покупатели обновили недельный максимума на $64,29 перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефть

Покупатели продолжают контролировать рынок. Их позиции остаются прочными, пока цена торгуется выше $62.

После продления сделки ОПЕК на 12 месяцев увеличение буровых установок на динамику цен не оказывает влияния на рынок.

Согласно опубликованным еженедельным данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на две единицы, до 749 штук, в Канаде — на четыре, до 111 штук.

Сегодня, 4 декабря, на торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,47%, до $63,33. Торговый диапазон сузился до $2,80. Боковой тренд сохранится до тех пор, пока цена не выйдет из него.

При повышении котировок выше $64,60 их рост усилится до $66. Падение ниже $62,58 спровоцирует покупателей фиксировать прибыль, что вызывает снижение цен на нефть до $58,91.

Напомним, 1 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,75%, до $63,73 за баррель, WTI — на 1,61%, до $57,40 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,26 за баррель.

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