Вашингтон, 4 декабря, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Нью-йоркская Метрополитен-опера приостанавливает сотрудничество с известным дирижером Джеймсом Ливайном, обвиняемым в многочисленных эпизодах сексуальных домогательств, сообщает 4 декабря Associated Press.

Ralph Daily Джеймс Ливайн

Один из успешнейших музыкантов США был обвинен в преследовании 15-летнего мальчика, продолжавшемся около десяти лет. Ливайн был также обвинен двумя другими мужчинами в аналогичных преступлениях.

«Господин Ливайн не будет участвовать в мероприятиях Метрополитен-оперы в этом сезоне, включая ранее запланированные», — говорится в заявлении учреждения.

Дирижер, руководивший театром с 1976 года, обвинен в преступлениях, якобы имевших место в период с 1960-х по 1980-е годы.

Предполагаемая жертва, которой сейчас 48 лет, утверждает, что преследование началось, когда ему было 15 лет, а Ливайну — 41 год. Дирижер отказался комментировать данное обвинение.

Напомним, Джеймс Ливайн считается одним из выдающихся музыкантов нашего времени. Обвинения в его адрес являются продолжением серии скандалов, разгоревшихся в США относительно сексуальных домогательств со стороны известных людей. Первым в этом списке был голливудский продюсер Харви Вайнштейн.