Пекин, 4 декабря, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Китай запустил на орбиту исследовательский спутник для изучения поверхности Земли, сообщает 3 декабря агентство «Синьхуа».

Cristóbal Alvarado Minic Великий поход-2D

Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» с исследовательским спутником на борту стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в 12:11 по Пекинскому времени 3 декабря.

Спутник был выведен на ранее запланированную орбиту. Он будет использоваться преимущественно для поиска ископаемых ресурсов.

Отметим, что это уже 257-я миссия ракет серии «Чанчжэн». Предыдущий пуск состоялся 25 ноября, когда ракета-носитель «Чанчжэн-2С» вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования.

Пуск состоялся с космодрома Сычан, расположенный в провинции Сычуань. За один раз было выведено сразу три спутника.

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