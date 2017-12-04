Манчестер, Великобритания, 4 декабря, 2017, 07:30 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 15-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 44-й минуте «Вест Хэм» вышел вперёд, отличился защитник Анждело Огбонна. Однако после перерыва защитник «горожан» Николас Отаменди восстановил равновесие.

Подопечные Хосепа Гвардьолы смогли вырвать победу в концовке матча. На 83-й минуте решающий мяч забил Давид Сильва.

Эта победа стала рекордной для «Манчестер Сити». Клуб продлил свою победную серию до 13 матчей. Ранее подобные серии удавались «Арсеналу» в сезоне 2001/02 и «Челси» в сезоне 2016/17.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе команды 43 очков. У идущего на втором месте «Манчестер Юнайтед» 35 очков.

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