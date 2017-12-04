Чита, 4 декабря, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Забайкалья от фракции ЛДПР Юрий Волков раскритиковал действия федеральных и региональных властей. Первых — за избирательность в оказании помощи и налоговой политике, вторых — за формальный подход к улучшению качества жизни жителей региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Поселение. Забайкальский край

«Тут мы видим ситуацию, когда одним регионам внимания достаётся больше, а другим меньше. Я осуществляю связь с избирателями в Забайкальском крае и Республике Бурятия и являюсь депутатом-куратором партийных организаций в Республике Саха (Якутия) и в Чукотском автономном округе. И на примере четырёх субъектов вижу разницу в федеральных подходах. Если у Забайкальского края, например, были отняты крупные налогоплательщики, в том числе бюджетные, то другим субъектам, как Якутии, позволили у себя оставить крупные предприятия, им выделяются крупные дотации на выравнивание», — об этом депутат Юрий Волков заявил в интервью сайту «Чита.Ру».

Причина такого несправедливого подхода, по мнению Юрия Волкова, исключительно субъективна.

«В этом году той же Бурятии выделили несколько миллиардов рублей на строительство дорог. Почему Забайкалью не выделили? Новосибирску? Иркутской области? Ответа нет. Потому что, да, сумели свои интересы отстоять. Я рад за Бурятию, но непонятно, почему регионы не в равной ситуации находятся?» — недоумевает депутат.

По его мнению, в этой ситуации региональные власти, взаимодействуя с федеральным центром, должны быть настойчивее и не замалчивать проблемы.

«Считаю, что правительство заняло неправильную позицию в той ситуации, когда несколько недель назад ряд регионов заявил о том, что у них нет денег на выполнение майских указов президента. Забайкалье в число этих регионов не заявилось, мы упустили этот момент. Теперь Федерация этим регионам окажет дополнительную помощь. Мы же в структуре своих расходов и доходов деньги перераспределяем в пользу выполнения майских указов — за счёт той же кредиторской задолженности. Если бы перераспределение было в пользу задолженности, и мы заявили бы об отсутствии средств на указы, почти наверняка Забайкалью оказали бы помощь», — считает Юрий Волков.

Отдельной критики депутата удостоилась бюджетная система:

«Нужно менять бюджетную систему, потому что не должны все деньги уходить в федеральный бюджет. Налоги должны оставаться на той территории, где работают люди. Наполнение местных бюджетов будет означать выполнение местных полномочий, сегодня же этого не происходит. Полномочия спускаются, а деньги вслед за ними не идут. Все сидят на дотациях. Целевых бюджетов развития нет, налогового стимула для властей развивать экономику нет. <…> Возникает вопрос, где стимул работать? И мы видим ситуацию, когда всё делается из-под палки, через «не хочу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о проблеме социального неравенства и экономической диспропорции развития регионов упоминал и губернатор Алтайского края Александр Карлин. В частности, он полагает, что существующая практика применения налоговых льгот на федеральном и региональном уровнях не способствует устранению существующих диспропорций в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации.

Также он высказывался о необходимости предоставления регионам равных возможностей для использования инструментов регионального развития. К таковым, по его словам, относятся особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, моногорода, индустриальные парки и другие.

«Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше других как с точки зрения развития своего региона, так и с точки зрения задач развития страны», — подчеркивал губернатор Алтайского края.