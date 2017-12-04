Нанкин, Китай, 4 декабря, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины Нанкинской резни, учиненной в Китае японскими милитаристскими захватчиками, начались 3 декабря, передает агентство «Синьхуа».

Берег реки, усеянный телами китайцев, расстрелянных японской армией

Одна из очевидцев этого страшного события Ся Шуцинь на Мемориале памяти жертв Нанкинской резни зачитала письмо, посвященное членам семьи, которых она потеряла во время японских зверств.

«Как бы мне хотелось вновь услышать голоса отца и матери», — зачитала Ся.

Начиная с 3 декабря в столице провинции Цзянсу городе Нанкине стартует серия памятных мероприятий, в которых принимают участие члены семей жертв и жертвы резни. К мемориалу, где выгравированы имена жертв, будут возлагаться цветы, зажигаться ладан и зачитываться письма в память о жертвах трагедии.

Ся родилась в мае 1929 года. Во время резни она была ребенком. Ее отец и бабушки с дедушками были убиты японцами, сестра — забита насмерть, а мать и две старшие сестры — изнасилованы и убиты.

«Меня трижды резали по спине мечом, и я теряла сознание», — вспоминает Ся.

Еще один чудом спасшийся очевидец — Юй Чансян рассказал, что его отец был убит, однако его тело так никто и не нашел.

«Имя на стене — это единственный способ оплакать его», — делится горем Юй.

В настоящее время количество спасшихся в резне составляет менее 100 человек. С текущего года местное правительство увеличило финансовую помощь выжившим, а также улучшило их быт.

«Покойтесь с миром», — обратилась к свой семье Ся, добавив, что продолжит рассказывать свою историю всем и каждому, пока она жива.

В 2017 году отмечается 80-я годовщина Нанкинской резни, жертвами которой стали более 300 тыс. китайцев, зверски и безжалостно убитых японскими оккупантами, занявших город Нанкин 13 декабря 1937 года. Именно в этот день началась кровавая бойня с грабежами, поджогами, убийствами, изнасилованиями мирных безоружных жителей города, включая женщин и детей. Японцы не щадили никого.

В 2014 году правительство Китая постановила отмечать 13 декабря, как национальный день памяти жертв Нанкинской резни.

Стоит также отметить, что несмотря ни на что, Япония так и не порвала со своим милитаристским прошлым и не покаялась перед Китаем за все те зверства, что были учинены в годы перед и во время Второй Мировой войной. Кроме того, высшие политические деятели Японии периодически почитают память людей, признанных международными военными преступниками.

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