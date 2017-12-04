Омск, 4 декабря, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Жители Омской области обсуждают рост цен на бензин. Новость о дорожающем топливе стала одной из самых главных в регионе 3−4 декабря. Проблема приобрела серьёзные масштабы: местная пресса сообщает о «безостановочном» и «неустанном» росте цен на бензин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

В частности, в Омске за ноябрь 2017 года цены на топливо поднимались несколько раз. Как передаёт Оm1.ru, если в ноябре за литр бензина АИ-92 омичи отдавали 36,2 руб., то в начале декабря — 36,5 руб. Аи-95 в конце ноября стоил в среднем 38,3 руб. за литр, в декабре — от 38,6 до 39,05 руб. Стоимость дизельного топлива превышает 40 рублей за литр. На некоторых заправках АИ-92 и вовсе отпускают за 37,36 руб. за литр, АИ-95 — 39,32 руб.

Добавим, в Омском УФАС России ещё в середине ноябре сообщили о поступающих жалобах жителей региона на рост розничных цен на топливо.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг мелкооптовых и розничных цен на бензин проводится на регулярной основе. Приводятся данные, что с 1 января по 14 ноября рост цен бензин АИ-92 составил 4,85% (1,65 руб./литр). Это обусловлено повышением цен на мелкооптовом рынке нефтепродуктов — ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» на 7,16%, сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной антимонопольной службы по Омской области. В свою очередь, это повышение специалисты объясняют повышением цен одним из крупнейших производителей нефтепродуктов — ПАО «Газпром нефть».

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в октябре текущего года в Омской области бензин марки АИ-95 и выше подорожал на 1,2%; бензин марки АИ-92 — на 0,1%. Прирост цен на дизельное топливо составил 0,8%, на газовое моторное топливо — 0,5%. В сентябре цены на бензин и дизельное топливо оставались на уровне августа. Повышение цен на 0,8% произошло на газовое моторное топливо.

Между тем самое эмоциональное обсуждение происходит в соцсетях. Омичи возмущаются ростом цен на топливо и беспокоятся, что цена за литр бензина может перешагнуть отметку 50 рублей. При этом некоторые омичи в этой ситуации нашли повод для шуток. «Я еще больше начал любить свой велосипед», — пишет один из омских пользователей в соцсети.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 1 декабря заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на бензин в России может превысить уровень инфляции по итогам 2017 года.

С начала 2017 года, по последним данным Росстата, потребительские цены на бензин выросли на 5,9%, на дизельное топливо — на 7,4%.

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Что касается инфляции, премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 ноября во время встречи с журналистами российских телеканалов сказал, что в 2017 году будет зафиксирована рекордно низкая инфляция, ниже 3%. Медведев, считает, что это «абсолютное достижение постсоветского периода».

«Инфляция никогда не опускалась так низко», — подчеркнул он.

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