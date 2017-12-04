США наступают на Россию, которая не собирается соревноваться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Без прямых доказательств: Испания выдаст российского гражданина властям США;
- Бросить тень: Белый дом отказался переносить признание вины Майклом Флинном на себя;
- «Гонка запретов»: МИД России не хочет соревноваться с США;
- Обмен мнениями: Путин встретился с постоянными членами Совбеза России;
- Без флага и страны: Россию призвали отказаться от Олимпиады самой;
- Не в «группе смерти»: российская сборная узнала своих соперников на ЧМ-2018.