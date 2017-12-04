Иньчуань, Китай, 4 декабря, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Китайская вооруженная милиция и Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (росгвардия) 2 декабря начали совместные антитеррористические учения близ столицы Нинся-Хуйэйского автономного района Китая, города Иньчуань, сообщает агентство «Синьхуа».

Vitaly V. Kuzmin Росгвардия

Учения пройдут со 2 по 13 декабря. Их целью является укрепление дружеского взаимодействия и взаимообогащение сторон в борьбе с террористической угрозой, отмечают в Народной вооруженной милиции Китая.

Кроме того, ставится задача улучшения навыков проведения совместных антитеррористический миссий и отслеживания террористических угроз. При этом, как утверждает китайская сторона, учения не направлены против какого-то конкретного государства.

Всего 64 члена Народной вооруженной милиции Китая и росгвардии принимают участие в учениях, которые пройдут в нескольких районах Нинся.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Россия также намерены укрепить сотрудничество в сфере противоракетной обороны, в связи с чем с 11 по 16 декабря в Пекине пройдут совместные учения, основанные на компьютерной симуляции.