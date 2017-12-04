Москва, 4 декабря, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Американские генералы готовы делать любые заявления, не заботясь об их достоверности. Так прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич слова генерала Джона Хайтена о космическом оружии, якобы создаваемом Россией для борьбы с США, передает RT.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Они уже не знают, что придумать. Ну, видимо, уровень такой квалификации у американских генералов. Им лишь бы был вброшен информационный посыл, а стоит ли за этим правда — не имеет значения», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, никто из тех, кто делает подобные заявления, не собирается ни отвечать за них, ни заботиться о своей репутации. Клинцевич выразил надежду, что в скором времени в США появятся более компетентные генералы.

Слова Хайтена — пример информационной войны против России, пояснил сенатор. О «разошедшейся мульке» будут говорить миллиарды человек, тогда как об опровержении ложной информации узнают лишь десятки миллионов, пояснил он.

Ранее пресс-служба Пентагона опубликовала интервью с главой Стратегического командования ВС США генералом Джоном Хайтеном, в котором говорится о работе России и Китая над космическим оружием, направленным против американских военных объектов.

По словам Хайтена, Китай и Россия наблюдают за тем, какие американские военные объекты выводятся в космос, после чего вкладывают средства в разработку вооружения, которое сможет сбивать аппараты США или мешать их работе.

Читайте также: Посол РФ — о пропаганде США: «СМИ ищут черную кошку в темной комнате»