Пекин, 4 декабря, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР выразило 2 декабря жесткое недовольство отказом США признать китайскую экономику рыночной в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), передает агентство «Синьхуа».

Флаг ВТО

Торговое представительство США заявило в интервью «Синьхуа», что США выразили заявление в ВТО о несогласии с необходимостью отмены применения «концепции суррогатного государства» по отношению к Китаю после истечения обусловленного ранее срока.

«Китай крайне недоволен и не принимает действия правительства США, которое пытается использовать концепцию суррогатного государства и статус рыночной экономики для Китая для того, чтобы сбить с толку общественность», — говорится в заявлении китайского министерства.

Когда Китай присоединился к ВТО в 2001 году, члены организации использовали показатели затрат на производство продукции в третьих странах для расчёта его стоимости в странах «нерыночной экономики», в список которых входит также и Поднебесная.

Согласно статье 15 протокола об ассоциации, концепция суррогатного государства должна была прекратить свое действие уже 11 декабря 2016 года.

Однако, как отмечает министерство коммерции, ВТО ничего не остается, как предоставить Китаю статус рыночной, поскольку в правилах ВТО нет ничего, что бы помешало этому.

Напомним, что когда «суррогатный подход» истек в 2016 году, некоторые государства — члены ВТО, включая Японию и США, заявили, что они не намерены менять свою торговую политику. Министерство коммерции Китая предупредило, что если подход этих стран не будет изменен, они рискуют поставить под угрозу свои торговые отношения с Китаем.

Читайте также: Китай будет подчиняться правилам ВТО, несмотря ни на что