Буэнос-Айрес, 4 декабря, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Судно Islas Malvinas с российским подводным аппаратом на борту находится в новой зоне, где может находиться пропавшая субмарина «Сан-Хуан». Об этом сообщил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Сонар

Утром 3 декабря телеуправляемый аппарат «Пантера плюс» был доставлен в точку, где на глубине 950 м находится некий объект. Данные, полученные гидролокаторами двух судов, говорят о том, что на дне лежит металлический предмет, пояснил Бальби.

Кроме того, военные продолжают изучать другой сигнал, зафиксированный на глубине 700 м. Плохая погода в зоне поисков не позволяет приступить к визуальному осмотру объекта, исследование будет проведено в другой день, добавил представитель ВМС.

Ранее Энрике Бальби сообщил о том, что в ходе поисков были получены шесть сигналов о находящихся под водой объектах. О трех объектах уже известно, что это — затонувшие рыболовецкие суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября субмарина «Сан-Хуан» МВС Аргентины, на борту которой находилось 44 человека, перестала выходить на связь. Двухнедельные поиски не дали результатов — экипаж подлодки объявлен погибшим. Тем не менее попытки найти подлодку не прекращаются.

1 декабря в зону поисков прибыл российский подводный аппарат «Пантера плюс», способный работать на глубине до 1 км. Батискаф обследовал один из объектов на глубине 477 м, однако выяснилось, что это не субмарина, а затонувший траулер.