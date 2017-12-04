Санкт-Петербург, 4 декабря, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Пока пешеходы и автомобилисты Петербурга борются со скольжением на дорогах, чиновники и депутаты пытаются найти точку опоры в зыбком предвыборном сезоне. Но зима — самое подходящее время для того, чтобы Петербург в полной мере ощутил себя как Северная, а значит, Арктическая столица России.

Gov.spb.ru Зима пришла в Петербург

Убивает не зима, а пустая голова

Зимняя погода в этом году пришла в Петербург практически по календарю, но, как всегда, оказалась «неожиданной» для большого количества горожан. Это привело к двухдневному дорожному коллапсу и многим сотням дорожных аварий. Но самая страшная из них случилась явно не из-за погоды.

О том, что первый настоящий снегопад придет в Петербург в ночь на 30 ноября, заранее предупредили синоптики, даже назвав примерную толщину будущего снежного покрова. Сотрудники МЧС предупредили о надвигающейся непогоде на своих сайтах, страницах в соцсетях и путем смс-рассылки. Городские службы подготовили для уборки города 600 единиц техники. ГИБДД попросила изменить стиль вождения на «зимний», соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал в потоке.

Но для многих автомобилистов Петербурга все эти предупреждения оказались пустым звуком, и еще ранним утром 30 ноября в городе начался «день жестянщика». Город встал в 8-балльных пробках из-за множества автомобильных «догонялок» и нежданных встреч на перекрестках. При этом никакой экстремальной погоды в то утро не было — ни ледяных дождей, ни тумана, ни крепкого мороза, ни ураганного ветра. Требовалось лишь снизить скорость и исключить резкие маневры.

В итоге за 30 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 413 дорожно-транспортных происшествий, что в полтора раза больше обычных показателей, ранения получили 23 человека, в том числе четыре ребенка. Но снегопад, кто бы мог подумать, продолжился и 1 декабря, а количество ДТП в первый день зимы перевалило далеко за тысячу.

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Как отмечали горожане, делившиеся информацией о всё новых и новых авариях, происходивших в ходе двухдневного коллапса, подавляющее большинство из них стали следствием непродуманных, рискованных действий водителей, создававших все предпосылки для столкновения. А погодный фактор мог лишь ускорить наступление ДТП. Зима ошибки прощает неохотно.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, ежедневно наблюдающий ситуацию на городских дорогах из окна автомобиля, вступившие в силу в июне 2016 года поправки в ПДД о запрете опасного вождения никого всерьез не озаботили. Запрещенные этими поправками опасные перестроения, несоблюдения дистанции и интервала, резкие торможения, отказы уступить дорогу тому, кто пользуется преимуществом, — продолжаются как и прежде. Без конкретных санкций в отношении тех, кто сознательно дестабилизирует дорожную ситуацию, — она по-прежнему будет опасной даже в самых благоприятных природных условиях. На зиму безответственность не спишешь.

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…Самая страшная авария этих дней случилась в Петербурге не из-за погоды и не в час пик. Ранним утром 2 декабря в Невском районе автомобиль Mercedes-Benz ML на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с совершавшим поворот автомобилем «ГАЗ Соболь», который вез на смену сотрудников «Горэлектротранса». Все находившиеся в служебном микроавтобусе — трое мужчин и женщина — погибли на месте. Тяжело пострадал пассажир иномарки. А ее водитель трусливо скрылся с места ДТП. По данным СМИ, оборвавший четыре жизни молодой человек возвращался из ночного клуба, скорее всего, был навеселе. Сейчас его ищет полиция. А городские власти обещали помочь семьям погибших сотрудников городского предприятия.

Опасности подстерегают на стройке

На минувшей неделе был отправлен в отставку глава комитета по строительству Сергей Морозов, проработавший в этой должности чуть более полутора лет. О том, что дело идет к такой развязке, заговорили еще летом, когда строительный комитет среди других городских ведомств оказался в числе отстающих по освоению средств городского бюджета.

В октябре отставка стала неминуемой — губернатор Георгий Полтавченко в крайне жесткой форме раскритиковал работу строительного комитета по адресной инвестиционной программе, назвав виновником ее срыва «нерадивых заказчиков» в лице чиновников комитета, и напомнил о том, что эти чиновники затем нередко становятся фигурантами уголовных дел о коррупции.

К примеру, один из крупных строительных бизнесменов Петербурга уже несколько месяцев находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве со средствами, выделенными на строительство детской школы искусств. А его прошлые успехи в бизнесе наблюдатели связывают с тем периодом, когда его брат возглавлял комитет по строительству.

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Но, как напоминает корреспондент ИА REGNUM, самой большой миной замедленного действия под строительной отраслью Петербурга по-прежнему остается стадион на Крестовском острове, официально сданный в эксплуатацию еще в прошлом декабре. Объемы потраченных и продолжающих тратиться на него средств оказались столь велики, что их хватит еще на годы исследований журналистов, следователей и судей.

К слову, многочисленные взаимные суды вокруг скандального расторжения госконтракта Смольного с предпоследним генподрядчиком, «Трансстроем», еще не окончены. Но гораздо больше сюрпризов и сенсаций может дать будущий громкий процесс по делу бывшего куратора стадионной стройки, экс-вице-губернатора Марата Оганесяна. Хотя бы потому, что он явно не намерен остаться «крайним» за все скандалы, сопровождавшие суперстройку стоимостью более 43 млрд рублей.

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Напомним, по версии следствия, в 2014 году при участии Оганесяна было похищено более 50 млн рублей из суммы, выделенной на покупку видеотабло для стадиона. В октябре Оганесян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, полностью признал свою вину и дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, сообщал Следственный комитет. А позже там сообщили, что еще не все соучастники преступления установлены и в деле могут появиться новые фигуранты и эпизоды. Продолжение следует?

Петербург — столица Арктики

Северная столица России не словом, но делом стремится подтвердить, что она может и должна быть столицей российской Арктики. На минувшей неделе еще одним аргументом в пользу этого утверждения стала передача российскому ВМФ ледокола «Илья Муромец», построенного на «Адмиралтейских верфях» Петербурга. Уникальное судно будет служить на Северном флоте, преодолевая льды толщиной до полутора метров для обеспечения действий арктической группировки ВМФ. Здесь же строятся патрульные корабли ледового класса проекта 23 550, на борту которых будут в том числе крылатые ракеты «Калибр».

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Мирный вклад Петербурга в Арктику не менее весом. На Балтийском заводе в Петербурге строятся атомные ледоколы проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В Петербурге активно работает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ).

Как сообщил в сентябре текущего года губернатор Георгий Полтавченко, Петербург возьмет на себя ведущую роль в освоении арктического континентального шельфа, объединив усилия органов власти, госкорпораций, бизнеса и потенциал промышленных и научных центров. В этом деле городу поможет «Газпром», завершающий переезд в город на Неве и планирующий развивать своё арктическое направление.

Как полагает корреспондент ИА REGNUM, активизации Петербурга на арктическом направлении альтернативы просто нет. В условиях бессрочных западных санкций роль «окна в Европу» хоть и остается одной из важнейших функций города, но уже не может рассматриваться как приоритетная. В то же время стремление возглавить развитие российской Арктики создает городу мощный потенциал на десятилетия вперед для собственного экономического развития, а также усиливает политическое влияние Петербурга на российском Севере и в смежных регионах. Для жителей которых, как известно, Ленинград-Петербург всегда был и остается родным и близким городом.

Напомним, в марте 2017 года полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов подчеркивал, что Петербург — оптимальное место, откуда можно осуществлять управление российской Арктикой, но чтобы в действительности стать столицей Арктики, властям Петербурга и бизнесу необходимо проявлять больше активности и последовательности.

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Еще одной монетой в копилку арктических достижений Петербурга должен стать VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», который пройдет с 4 по 6 декабря. В рамках форума пройдет заседание госкомиссии по развитию Арктики, а регионы, госкорпорации и частные компании представят свои технологические решения развития Арктической зоны РФ.