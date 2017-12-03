Киев, 3 декабря, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Жители Украины недовольны тем, что происходит в стране после смены власти в Киеве. Об этом сообщила в эфире телеканала NewsOne народный депутат Надежда Савченко, комментируя ситуацию с блокированием работы СМИ на Украине.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

«Я думаю, что власти нужно задуматься, — говорит Савченко. — Политикам нужно быть осторожными в своих трактовках и словах. Даже если это их личная позиция».

По словам политика, после «революции» в стране произошла смена верхушки власти, однако сама система власти осталась неизменной.

«У нас действительно произошла смена верхушки власти, — заявила Савченко. — Несмотря на то, что она была поддержана большинством народа, самого изменения системы не произошло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Киеве неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne.

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