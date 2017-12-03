Москва, 3 декабря, 2017, 22:26 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали водителя иномарки, который подозревается в наезде на четырех пешеходов. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

(сс) George Hodan Арест

«Задержан водитель автомобиля марки Skoda Octavia», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря водитель автомобиля марки Skoda Octavia сбил на пешеходном переходе в Москве четырех человек.

ДТП произошло в воскресенье, в районе д. 13/2 по Алтуфьевскому шоссе.

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