Каспийск, Дагестан, 3 декабря, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Футболисты «Анжи» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 3 декабря на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 4:0.

(сс) AnnRos Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Хуан Лескано, Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Игорь Армаш.

После девятнадцати матчей в чемпионате России «Анжи» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 12 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 19-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 4:0.

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