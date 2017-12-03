* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 3 декабря, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации опубликовало на портале YouTube видео авиаудара дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Авиаудар был нанесен в воскресенье, 3 декабря, на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

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На короткой видеозаписи видно, как российские бомбардировщики Воздушно-космических сил (ВКС) сбрасывают в полете свои снаряды.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, принадлежащие ВКС РФ, нанесли авиаудар на юго-востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор, где расположены позиции боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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