Екатеринбург, 3 декабря, 2017, 21:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сломалось единственное в регионе устройство для анонимного оставления детей (так называемый «беби-бокс»), которое встроено в стену храма Святителя Иннокентия. На данный момент устройство огорожено лентой и на ней размещена предупреждающая табличка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Ящик для детей в Екатеринбурге

По данным местных изданий, в устройстве повреждён замок и оно не блокируется с улицы, пишет городской портал «Е1».

Один из пользователей интернета предположил, что «беби-бокс» был повреждён ночью вандалами. Информацию об этом разместили в сообществе храма в социальной сети «ВКонтакте». При этом данная версия вызвала сомнения у других пользователей социальной сети, которые предположили, что устройство просто вышло из строя, как это происходит с любой техникой.

Напомним, что «беби-бокс» был установлен в Екатеринбурге весной 2014 года. За всё время его существования в него были подброшены два младенца. Примечательно, что в обоих случаях, которые произошли также в 2014 году, несмотря на «анонимность» устройства, матери новорождённых были разысканы, а дети вернулись к кровным родственникам.

Отметим, что ранее поломка «беби-бокса» во Львове на Украине стала причиной смерти новорождённого. Инцидент произошёл в январе 2014 года. После того как ребёнок был подкинут, не сработала сигнализация, и новорождённый погиб внутри ящика от холода. По данному факту началось расследование, в ходе которого под подозрения попали врачи больницы, при которой функционировал «беби-бокс». В результате, спустя год ящик для детей во Львове был закрыт.