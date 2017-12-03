Москва, 3 декабря, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Водитель автомобиля марки Skoda Octavia сбил на пешеходном переходе четырех человек в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Shamil Khakirov Škoda Octavia

ДТП произошло в воскресенье, 3 декабря, в районе д. 13/2 по Алтуфьевскому шоссе.

«Водитель автомобиля марки Skoda Octavia совершил наезд на четверых человек (…) и скрылся с места происшествия», — уточнил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

В городе введен план «Перехват».

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