Южно-Сахалинск, 4 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Более половины жителей России считают главной проблемой, связанной с Курильскими островами, мифическую «нерешенность» этого вопроса. Согласно полученным при опросе ИА REGNUM результатам, «Курильский вопрос», на самом деле давно решенный, остается под вопросом для многих граждан России.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №4: «В чем по Вашему мнению, главная проблема Курильских островов для России?», %

Между тем официально состояние войны между СССР и Японией прекращено в 1956 году, принадлежность Курил подтверждена Конституцией СССР, а затем и России. Связанный с непониманием этого факта хаос несложно объяснить, если принять во внимание то осторожное лавирование, которое осуществляют официальные лица России, когда дело касается вопроса о территориальной судьбе Курил. О Крыме мы уже слышали, что он — российский и останется им всегда, но вот в отношении Курил все не так уверенно. Даже самая грозная риторика российского МИД не является панацеей, пока не дана открытая официальная оценка действиям Б. Н. Ельцина по «Курильскому вопросу». А Ельцин, являющийся сейчас, опять же по официальной линии, культовой фигурой, чуть было не оформил начатое еще Горбачевым юление в курильской проблеме.

Даже те граждане, которые считают, что Курилы должны оставаться в составе России, большей частью переживают именно из-за дипломатической «нерешенности» проблемы.

И ведь это далеко не единственный казус, выявленный опросом. О других его результатах читайте здесь: Если либералы окончательно победят в России, Курилы будут отданы Японии