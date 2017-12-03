Милан, Италия, 3 декабря, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Футболисты «Интера» на своем поле переиграли «Кьево» в матче пятнадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, которая проходила 3 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счетом 5:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Иван Перишич (хет-трик), Мауро Икарди и Милан Шкриньяр.

После пятнадцати матчей в чемпионате Италии «Интер» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Кьево», набравший 20 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

«Интер» (Милан) — «Кьево» (Верона) — 5:0.

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