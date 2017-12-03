Киев, 3 декабря, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал граждан Украины собраться на Майдане 10 декабря. Об этом, как передает корреспондент УНИАН, заявил экс-президент Грузии на митинге на Европейской площади после завершения акции «Марш за народный импичмент».

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Мы собираемся на Майдане, как сегодня (3 декабря), спокойно, мирно, с высоко поднятыми головами и говорим: «Вы (парламент) на этой неделе ничего не приняли — хорошо, мы стоим вот здесь, мы не двигаемся никуда, — сказал Саакашвили. — Мы не сдвинемся с места, пойдем наверх, немного двинемся наверх и больше не будем допускать президента к своему рабочему месту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года в Киеве начался митинг, организованный партией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

К протестному мероприятию присоединились украинские радикалы, которые требуют принять ряд изменений в законодательстве Украины.

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