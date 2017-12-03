Дамаск, 3 декабря, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, принадлежащие Воздушно-космическим силам (ВКС) Российской Федерации, нанесли авиаудар на юго-востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор, где расположены позиции боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Ту-22М3

В военном ведомстве уточнили, что главными целями бомбардировщиков, которые вылетили 3 декабря с территории РФ, были склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день боевые самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии.

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