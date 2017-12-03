Москва, 3 декабря, 2017, 19:30 — ИА Регнум. По мнению Индонезийского политика, планируемая встреча парламентариев очень важна, поскольку она позволит выработать новые подходы к борьбе с наркоманией.

Publicdomainpictures.net Зулькифли Хасан

Глава индонезийского парламента рассчитывает на то, что Москва и Джакарта расширят сотрудничество в деле борьбы с наркоторговлей.

Конференция «Парламентарии против наркотиков» пройдет в Госдуме в понедельник. В ней примут участие делегации от 43 стран, сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании конференции также выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД России Сергей Лавров, заместитель генсека ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.