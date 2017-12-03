Киев, 3 декабря, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала.

Haqqin.az Украинские «активисты»

«Неизвестные заблокировали телеканал NewsOne, — передает вещатель. — Около территории готовятся провокации, цель которых неизвестна».

Отмечается, что прибывшие к зданию телеканала «активисты» перегородили въезд в офис редакции колючей проволокой. Кроме того, неизвестные с помощью грузовика подвезли к зданию мешки с неизвестным содержимым.

Редакция украинского телеканала связывает происходящее с тем, что это единственный канал, который транслировал «марш за импичмент», организованный экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Киеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в центре Киева прошло шествие нескольких тысяч сторонников бывшего губернатор Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Участники демонстрации несли многочисленные плакаты с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

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