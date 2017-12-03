Самара, 3 декабря, 2017, 19:15 — ИА Регнум. В воскресенье, 3 декабря, во дворце Кирова в Самаре завершился Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Здесь собралось несколько сотен зрителей, участников фестиваля разного возраста, самые юные пришли сюда с родителями.

Altoing Дворец культуры на площади им. Кирова в Самаре

В это же время на площади перед ДК проходил митинг сторонников Алексея Навального, несмотря на то, что власти не согласовали это мероприятие, именно по причине проведения чемпионата по танцам.

По данным мэрии Самары, 550 человек собрались на площади перед ДК, на несанкционированном мероприятии московского блоггера Навального, что создает угрозу людям, пытающимся пройти в здание или выйти из него, сообщает ВолгаНьюс.

«Это безобразие, почему власти допускают такие вещи, — возмущается бабушка 12-летней конкурсантки Алины, — Мне страшно за свою внучку, за всех детей которые участвуют сегодня в конкурсе».

В общей сложности около 800 детей, занимающихся во дворце им. Кирова стали «заложниками» сторонников Навального, перегородивших выход из здания. Всего в здании на момент прохождения митинга находилось более 2 тыс. человек.

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