«Краснодар» переиграл «Ахмат» в матче РФПЛ
Краснодар, 3 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли грозненский «Ахмат» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 3 декабря в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.
Andy03
Футбольный мяч
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Федор Смолов, Павел Мамаев и Жоазиньо. У гостей мячи забили Антон Швец и Исмаэл.
После девятнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Ахмат», набравший 25 баллов, находится на седьмой позиции.
Российская футбольная Премьр-лига (РФПЛ). 19-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Ахмат» (Грозный) — 3:2.
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