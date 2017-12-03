Вашингтон, 3 декабря, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Братья близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс стали первыми биткоиновыми миллиардерами. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

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«Братья близнецы, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook, оказались биткоиновыми миллиардерами», — передает вещатель.

По данным издания, в 2013 г. молодые люди за $11 млн приобрели 1% всего мирового запаса биткоинов. Тогда цена одного биткоина составляла $120, а в настоящее время стоимость одной единицы криптовалюты составляет больше $11 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курс биткоина за последние 12 месяцев вырос в несколько раз. Если в начале 2017 г. биткоин стоил около $1 тыс, то на этой неделе он стоил уже $11,395 тыс. При этом волатильность курса велика — на этой же недели биткоин падал ниже $9 тыс.

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