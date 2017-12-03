Новотроицк, Оренбургская область, 3 декабря, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Жители некоторых подъездов жилого дома в поселке Новорудный города Новотроицка, где 2 декабря произошел взрыв бытового газа, смогли вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

(сс) akiragiulia Газовый водонагреватель

«Жители 1, 2, 3, 4 и частично 6-го подъездов (121 человек) вернулись в свои квартиры, — говорится в сообщении. — Ограничен доступ жильцов 5-го подъезда и 5 смежных квартир 6-го подъезда (41 человек), из которых 3 человека размещены в ПВР и 38 человек размещены у родственников и знакомых».

Отмечается, что 17 семьям из пострадавших квартир выплатили по 10 тыс. рублей, вопрос о дальнейшем оказании материальной помощи решается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в поселке Новорудный города Новотроицка произошел 2 декабря 2017 г. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже шестиподъездного пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП были повреждены оконные проемы на последних трех этажах.

Читайте также: Взрыв газа в Оренбуржье: из Казани выехал диагностический комплекс

А также: СКР проводит проверку по факту взрыва в жилом доме в Оренбургской области