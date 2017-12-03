Уфа, 3 декабря, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли пермский «Амкар» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 3 декабря на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 3:0.

(сс) AnnRos Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сильвестр Игбун (дубль) и Иван Обляков.

После девятнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Амкар», набравший 21 балл, находится на одиннадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 19-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Амкар» (Пермь) — 3:0.

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