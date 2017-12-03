Берлин, 3 декабря, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность данных, якобы предоставленных из базы Московской лаборатории о допинг-тестах. Об этом, как передает ARD, сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

Wada-ama.org

«Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных, — говорит Юнгер. — Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения Родченкова (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков) о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов».

Глава отдела расследований WADA добавил, что сотрудники антидопингового агентства продолжают расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал из РФ в США в 2016 г. Мужчина дал ряд показаний WADA, которые легли в основу доклада Ричарда Макларена, о якобы создании в России государственной системы допинга.

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