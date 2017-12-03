Душанбе, 3 декабря, 2017, 16:28 — ИА Регнум. На таджикско-афганской границе в результате перестрелки с наркоконтрабандистами, незаконно пересекавшими государственный рубеж, убит командир воинской части полковник Хайриддин Ахтамов. Инцидент произошел вблизи селения Навобод района Шамсиддин Шохин (ранее — Шуроабадский район) 2 декабря в 19 часов по местному времени, сообщают сегодня таджикистанские СМИ.

Mil.ru В Таджикистане

По официальным данным Пограничной службы ГКНБ Таджикистана, 12 вооруженных граждан Афганистана под предводительством троих жителей Тахтара (приграничная провинция на северо-востоке Афганистана) незаконно пересекли государственную границу Таджикистана. Между нарушителями и пограничниками завязалась перестрелка, в результате которой был убит полковник части, а также ранены еще четверо военнослужащих, которые позже были госпитализированы в ближайшие больницы. Контрабандисты же скрылись на сопредельной территории.

«В связи с инцидентом таджикская сторона направила Афганистану официальную ноту и потребовала, чтобы соответствующие афганские структуры тщательно рассмотрели это происшествие и приняли необходимые меры для задержания преступников. В то же время таджикская сторона надеется, что афганская сторона также примет серьезные меры по укреплению госграницы на своей территории, чтобы в дальнейшем не происходили такие происшествия», — говорится в сообщении Погранслужбы ГКНБ.

Отметим, что протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344 км. Ежегодно фиксируются десятки нарушений государственных рубежей афганскими наркоконтрабандистами, зачастую нарушители оказывают вооруженное сопротивление.

Напомним также о том, что на саммите ОДКБ, состоявшемся в Минске 30 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмонпризвал партнеров содействовать в укреплении таджикско-афганской границе, назвав ее южной границей стран-участниц Организации.