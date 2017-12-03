Екатеринбург, 3 декабря, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся митинг против внедрения ювенальной юстиции и ювенальных методов давления на семьи. В мероприятии приняли участие около двух десятков родителей, которые вышли на площадь Труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Антиювенальный митинг в Екатеринбурге

Организаторами выступили общественная организация «Родительский отпор» и «Межрегиональное родительское собрание». Протестующие держали в руках плакаты, на одном из которых участники митинга обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить детей.

Алексей Банников ИА REGNUM Общественники с плакатами на митинге

Как заявил один из участников акции, тысячи семей в регионе, реализуя свое законное право на отказ от медицинского вмешательства, от прививок и туберкулинодиагностики, испытывают незаконное давление, навязывание необоснованной медицинской помощи здоровым детям, под угрозой отстранения от посещений образовательных учреждений. Участники митинга считают, что таким образом нарушаются конституционные права детей.

Также одна из участниц заявила, что в образовательных учреждениях тем родителям, которые отказались от прививок своим детям, поступают угрозы. Им сообщают в школах и детских садах, что в рамках межведомственного взаимодействия отправят «сигнал» в органы опеки и полицию.

Напомним, что 2 декабря организации провели совместную встречу, на которой выработали механизмы защиты прав семьи. В ходе круглого стола было заявлено о недопустимости внедрения и применения ювенальных технологий, осуществляющих преследование и ликвидацию семьи за отказ от вакцинации и туберкулинодиагностики, а также потребовали отменить секс-просветы в школах, которые проходят под видом борьбы со СПИДом, и прекратить поощрять детское доносительство через насаждаемый повсюду детский телефон доверия.

Также общественники намерены провести 4 декабря экстренное заседание круглого стола в малом зале здания Законодательного собрания Свердловской области.