Стамбул, Турция, 3 декабря, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Турции произошло ДТП с участием двух автобусов. По последним данным, в результате инцидента пострадали 19 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей экстренных служб.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 3 декабря, в Стамбуле. Пострадавшие в результате аварии пассажиры были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как критическое.

На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Из-за ДТП некоторое время было нарушено движение автобусов в этом районе города.

Причины аварии пока неизвестны.

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