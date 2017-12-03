Москва, 3 декабря, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Ещё один платный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов призвал отстранить всю сборную России от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане 2018 года. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Как молодец

«Российская допинговая система поставила крест на олимпийским мечтах сотен спортсменов. Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так настрадались. Ваша комиссия может это предотвратить. Если у вас хватит смелости на это, то это будет одной из самых важных побед в олимпийской истории», — сказано в заявлении Степанова.

Напомним, именно на основании бездоказательных заявлений Степанова и его супруги легкоатлетки Юлии Степановой строятся многие обвинения WADA в адрес России о якобы существовании в стране «государственной допинговой системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой информатор WADA, бывший директор московского «Антидопингового центра» Григорий Родченков заявил, что глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов якобы неоднократно обсуждал с ним использование допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи 2014 года.

Кроме того, Родченков утверждает, что сотрудники ФСБ, которые якобы подменяли положительные допинг пробы, использовали служебную машину Кравцова, чтобы заезжать в здание лаборатории.

Кравцов уже отверг обвинения Родченкова и заявил, что все заявления информаторов WADA связаны исключительно с тем, что в скором времени Международный олимпийский комитет примет решение по участию России в предстоящей олимпиаде в Пхенчхане.